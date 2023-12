Cypanga Asset Management absorbe le multi family office Fluence

La société de gestion Cypanga Asset Management a absorbé le multi family office Fluence, vendredi 15 décembre, a appris L’Agefi , et non l’inverse comme précedemment indiqué. Un projet de fusion avait été déposé en novembre. Cypanga AM, fondée en 2011 et agréée en 2020, gère un fonds d’investissement alternatif de droit français et une Sicav luxembourgeoise comprenant trois compartiments.

Cypanga AM était déjà lié à Fluence puisque l’un de ses fondateurs et président, Jérôme Tordo, ex-cofondateur de Sycomore AM, est un cofondateur du multi family office . Suite à cette opération, l’ensemble sera rebaptisé Fluence. Xavier de Champsavin, cofondateur de Fluence en 2021 après plus de 14 années passées chez Pictet Wealth Management, en prendra la direction générale, succédant à Marc Albertelli qui va démissionner de ses fonctions fin décembre.

(Cet article a été mis à jour mercredi 20 décembre à 17h.)

Adrien Paredes-Vanheule