Cyndi Lauper et Chubby Checker au Rock & Roll Hall of Fame

((Traduction automatisée par Reuters, veuillez consulter la clause de non-responsabilité https://bit.ly/rtrsauto)) par Lisa Richwine

"Le chanteur Chubby Checker, la pop star Cyndi Lauper et le groupe de rock grunge Soundgarden ont été choisis pour être intronisés cette année au Rock & Roll Hall of Fame.

ryan Seacrest, animateur d'"American Idol", a annoncé les 2025 intronisés lors de l'émission de concours de chant diffusée dimanche sur la chaîne ABC.

Parmi les autres artistes sélectionnés pour le Rock Hall de Cleveland figurent le groupe de rock anglais Bad Company, le groupe de hip-hop Outkast, le chanteur de rock et de blues Joe Cocker et le duo de rock garage The White Stripes.

Les artistes seront intronisés lors d'une cérémonie qui sera retransmise en direct sur Disney+ DIS.N depuis Los Angeles le 8 novembre.

Les artistes intronisés ont été choisis par des fans et des experts de l'industrie. Les artistes doivent avoir sorti leur premier enregistrement il y a au moins 25 ans pour être éligibles.

Chanteur et danseur, Checker, aujourd'hui âgé de 83 ans, est connu pour avoir popularisé divers styles de danse, dont le twist et le limbo, dans les années 1960.

Bad Company s'est formé en 1973 et a enregistré des succès tels que "Feel Like Makin' Love" et l'album éponyme "Bad Company".

Le chanteur britannique Cocker est entré dans les hit-parades avec des chansons comme "You are So Beautiful" et "Up Where We Belong" avec Jennifer Warnes, et il est connu pour sa légendaire reprise de "With a Little Help from My Friends" des Beatles, interprétée à Woodstock.

Lauper, 71 ans, s'est fait remarquer dans les années 1980, à l'apogée des vidéos musicales, avec ses cheveux et ses tenues colorés et ses chansons entraînantes telles que "Girls Just Wanna Have Fun"

Soundgarden, qui faisait partie de la scène rock grunge des années 1990 à Seattle, était dirigé par Chris Cornell, qui s'est suicidé en 2017.

le groupe "Hey Ya!" Outkast a été formé à Atlanta par Big Boi et Andre 3000 en 1992. Les White Stripes, originaires de Détroit, ont été à l'origine d'une résurgence du rock garage dans les années 2000.