CYBERGUN : VERNEY-CARRON, filiale du Groupe CYBERGUN, signe un contrat-cadre historique de 36 MEUR pour la fourniture d'armement à l'Ukraine

6 novembre 2023.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, est très fier d'annoncer que sa filiale VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français, a signé un contrat-cadre avec la société d'État ukrainienne Ukrspecexport d'un montant record de 36 MEUR.

Ce contrat-cadre prévoit la fourniture par VERNEY-CARRON de 10 000 fusils d'assaut, 2 000 fusils de précision et 400 lance-grenades. Il témoigne du renforcement continu des relations bilatérales entre la France et l'Ukraine en matière de coopération en défense et de la capacité des acteurs de l'industrie française de l'armement à se mettre au service de cette coopération.

L'exécution de ce contrat-cadre est soumise à la mise en place du financement nécessaire, qui pourra être assuré par fonds ukrainiens et français, dans le cadre d'un accord entre l'État ukrainien et le fonds de soutien à l'Ukraine. VERNEY-CARRON s'engage à travailler en étroite collaboration avec toutes les parties prenantes pour assurer la réalisation de cette transaction dans les délais convenus et devrait accueillir dans les prochains semaines une délégation ukrainienne sur son site de production stéphanois.

Les livraisons de lots de qualification sont prévues début 2024. Les premières livraisons en série sont prévues 6 mois après l'exécution du contrat-cadre, sous réserve de l'obtention par VERNEY-CARRON des autorisations d'import-export nécessaires entre la France et l'Ukraine dans le domaine des armes. Le processus de livraison s'étalera sur 10 mois, permettant à VERNEY-CARRON d'adapter son outil de production aux volumes engagés.

Hugo BRUGIÈRE, PDG de CYBERGUN et représentant de VERNEY-CARRON Développement, gérant, déclare : « Je tiens, au nom de l'ensemble des équipes de VERNEY-CARRON et de CYBERGUN à exprimer ma profonde gratitude envers le ministère des Armées, monsieur le député de la Loire Quentin BATAILLON, monsieur le député du Rhône Thomas GASSILLOUD, Président de la Commission de la défense nationale et des forces armées, la Direction Générale de l'Armement (DGA) et l'ensemble des services de l'État qui ont contribué de manière significative à la conclusion de cet accord historique. Cette collaboration témoigne de l'engagement des sociétés VERNEY-CARRON et CYBERGUN envers la sécurité internationale et la coopération entre les nations. »

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial dans la conception, la production et la distribution de répliques d'armes à billes sous licences exclusives, aussi bien en B2B grâce à son réseau mondial qu'en B2C avec notamment le site evike-europe.com . Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, tir de loisir), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2022, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0014004QR6 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

À propos de VERNEY-CARRON :

Créé en 1820, VERNEY-CARRON est le plus grand et le plus ancien fabricant d'armes de chasse français. Basée à Saint-Étienne, capitale de l'arme française, VERNEY-CARRON fabrique et distribue une large gamme de fusils et carabines de chasse sous la marque déposée VERNEY-CARRON. Il fabrique et distribue également les lanceurs de balle de défense FLASH-BALL® qui équipent de nombreuses forces de l'ordre en France et à l'étranger.

Au cours des dernières années, VERNEY-CARRON a développé et ajouté à sa marque sécurité & défense LEBEL, une offre complète d'armes militaires intégrant un fusil d'assaut (VCD 15), un fusil de précision (VCD 10) et un fusil mitrailleur en calibre 9mm (VCD 9).

Les titres VERNEY-CARRON sont cotés sur Euronext Access (FR0006174496 - MLVER) et sont éligibles au PEA-PME.

Retrouvez toute l'information sur VERNEY-CARRON : www.verney-carron.com

