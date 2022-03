CYBERGUN : NOUVEAU CONTRAT DANS LES SYSTÈMES D'ENTRAINEMENT DES FORCES POUR UN PAYS EUROPÉEN MEMBRE DE L'OTAN

16 mars 2022.

CYBERGUN, acteur mondial du tir de loisir, annonce la signature d'un nouveau contrat de sous-traitance de sa filiale Défense et Sécurité ARKANIA avec RUAG Defence France (RDF), filiale française de RUAG Simulation & Training.

Un an après avoir signé son premier contrat avec RDF [1] , ARKANIA signe un nouveau contrat avec son partenaire RDF pour livrer près d'une vingtaine de simulateurs indoor d'entrainement au tir aux armes légères et destinés aux armées d'un pays européen membre de l'OTAN. Par cette marque de confiance renouvelée, RDF reconnait la fiabilité et la grande compétence de la société ARKANIA. En 14 mois, c'est donc le troisième contrat pour des simulateurs de tir aux armes légères remporté par le groupe CYBERGUN [2] . Avec près d'une centaine de simulateurs et plus de 12 000 répliques et accessoires à livrer, il témoigne du dynamisme du secteur de l'entrainement au tir en ces temps de grande incertitude stratégique ainsi que de la montée en puissance rapide et maîtrisé du pôle Défense et Sécurité de CYBERGUN.

Ce contrat de sous-traitance, d'un montant aux alentours de 2 MEUR, porte sur la fabrication et la livraison de près d'un millier de répliques d'armes légères, de mitrailleuses et leurs accessoires associés. Ces répliques laser, hautement instrumentées et d'une extrême qualité, permettent de reproduire parfaitement le service de l'arme réelle, garantissant un entraînement réaliste et de grande qualité tout en réduisant considérablement les coûts de l'entrainement.

Ces répliques seront réalisées dans les dix-huit mois à venir et intégralement en France, sur le nouveau site de Blois de la société ARKANIA.

Pour Emmanuel COURAUD, Vice-président du groupe CYBERGUN et président d'ARKANIA : « Ce nouveau succès confirme parfaitement le choix stratégique de la création d'ARKANIA que nous avons fait au sein du groupe CYBERGUN en alliant un bureau d'études à de fortes capacités industrielles déjà reconnues sur les marchés de la Défense. Il concrétise aussi notre volonté de contribuer à renforcer, dans notre domaine de l'entrainement au tir des forces, l'indépendance stratégique de la France . »

À propos de CYBERGUN :

CYBERGUN est un acteur mondial du tir de loisir, qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance. Lors de son exercice clos au 31 décembre 2021, la société a réalisé un chiffre d'affaires proforma de plus de 47 MEUR. Les titres CYBERGUN (FR0013204351 – ALCYB) sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

[1] 5 janvier 2021 : NOUVEAU CONTRAT DANS LES SYSTÈMES D'ENTRAINEMENT DES FORCES

[2] 1 juin 2021 : CYBERGUN REMPORTE, EN CO-TRAITANCE AVEC THALES, LE MARCHÉ SINETIC D'ENTRAINEMENT AU TIR EN SALLE DES SOLDATS

