CYBERGUN : CYBERGUN devient CALIBRE pour finaliser sa transformation

Changement de dénomination sociale soumis au vote des actionnaires ;

Assemblée générale convoquée le 6 janvier 2025.

18 décembre 2024

CYBERGUN annonce son intention de se renommer CALIBRE afin de matérialisation sa profonde transformation et de capitaliser sur son expertise unique dans le domaine du tir.

Cette volonté de changement intervient après la cession de son pôle Civil, activité historique du Groupe dans le domaine de l'AirSoft où la marque CYBERGUN est mondialement reconnue. Le processus a abouti à la signature d'un accord en septembre 2024 pour la cession des activités Civil B2B pour un montant global maximum de 9,3 MEUR. Le processus de désengagement des activités Civil B2C, dont la participation au sein du site Internet evike-europe.com et les boutiques en propre, est en cours.

A l'issue de ce processus, le Groupe est recentré sur deux activités :

ARKANIA, le pôle Militaire & Défense du Groupe ;

VERNEY-CARRON, plus ancien manufacturier d'armes français.

Le changement de dénomination sociale sera soumis au vote des actionnaires lors de la prochaine Assemblée Générale des actionnaires réunie, sur 1 er convocation, le 6 janvier 2025 [1] . Un communiqué de presse précisera le calendrier de modification du libellé et du code Mnémonique (ALCAL) du Groupe coté sur Euronext Growth à Paris.

A propos de CYBERGUN :

Fondé en 1986, CYBERGUN est un expert mondial du tir. Historiquement positionné sur le segment Civil et récréatif (Airsoft, Airgun, etc.), le Groupe a développé, depuis 2014, une division Militaire dédiée à l'entrainement des forces armées et de police. Au cours de l'exercice 2023, CYBERGUN a réalisé un chiffre d'affaires de 43 MEUR.

Qualifié « Entreprise Innovante » par Bpifrance, CYBERGUN est coté sur Euronext Growth à Paris (FR0013204351 – ALCYB) et ses titres sont éligibles aux FCPI, au PEA et au PEA-PME.

Contacts :

ACTUS finance & communication

Relations Investisseurs : Jérôme FABREGUETTES LEIB au +33 1 53 67 36 78

Relations Presse : Anne-Charlotte DUDICOURT au +33 1 53 67 36 32

ATOUT CAPITAL

Listing Sponsor : Rodolphe OSSOLA au +33 1 56 69 61 86

Avertissement :

La société CYBERGUN a mis en place (i) un financement sous forme d'ORA-BSA, étant précisé qu'une partie des ORA émises ont été ensuite transférées à une fiducie, laquelle est à présent chargée de leur equitization, et (ii) un financement sous forme d'ORNAN avec la société YA II PN qui, après avoir reçu les actions issues du remboursement de ces instruments, n'a pas vocation à rester actionnaire de la société.

Les actions, résultant du remboursement ou de l'exercice des titres susvisés, sont, en général, cédées dans le marché à très brefs délais, ce qui peut créer une forte pression baissière sur le cours de l'action. Au cas particulier de la fiducie, les actions sont cédées sur le marché selon les modalités fixées dans la convention de fiducie.

Les actionnaires peuvent subir une perte de leur capital investi en raison d'une diminution significative de la valeur de l'action de la société, ainsi qu'une forte dilution en raison du grand nombre de titres émis au profit de la fiducie et/ou de la société YA II PN.

Les investisseurs sont invités à être très vigilants avant de prendre la décision d'investir (ou de rester investis) dans les titres de la société admise à la négociation qui réalise de telles opérations de financement dilutives particulièrement lorsqu'elles sont réalisées de façon successive. La société rappelle que la présente opération de financement dilutif n'est pas la première qu'elle a mise en place.

[1] L'avis de réunion valant avis de convocation a été publié ce jour au Balo. Les documents préparatoires à l'Assemblée générale sont disponibles sur le site Internet de la Société