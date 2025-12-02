CVS va payer 37,8 millions de dollars pour régler les plaintes concernant les stylos à insuline

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CVS Health CVS.N va payer 37,76 millions de dollars pour régler les allégations selon lesquelles elle aurait distribué trop de stylos d'insuline à des patients et aurait ensuite cherché à se faire rembourser par les programmes gouvernementaux de soins de santé, a déclaré mardi le procureur américain Jay Clayton à Manhattan.

Le règlement met fin aux accusations selon lesquelles CVS aurait violé la loi fédérale sur les fausses déclarations en délivrant plus de stylos d'insuline que les médecins n'en prescrivaient, en obtenant des remboursements pour des renouvellements prématurés et en sous-déclarant la quantité d'insuline délivrée par ses pharmacies.