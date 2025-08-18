CVS progresse après la mise à niveau d'UBS en raison de la reprise des prestations de soins de santé

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

18 août - ** Le courtier UBS relève le conglomérat de la santé CVS Health CVS.N de "neutre" à "achat", augmentant le PT de 67 $ à 79 $

** Le nouveau PT représente une hausse de ~13,2 % par rapport à la dernière clôture de l'action

** Les actions de CVS sont en hausse de 2,2 % à 70,1 $ avant le marché

** UBS estime que CVS a bien géré ses plans Medicare Advantage, ce qui donne à la société de courtage une plus grande confiance dans ses performances futures

** UBS estime que CVS réduira sa dette d'ici la fin de 2026, ce qui permettra d'augmenter les rachats d'actions et de poursuivre la croissance des bénéfices

** UBS indique qu'elle ne s'attend pas à des changements négatifs majeurs liés aux règles de tarification des médicaments ou à ses notations Star à court terme

** À la dernière clôture, l'action CVS a progressé de 52,8 % depuis le début de l'année