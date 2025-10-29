CVS Health dans le vert sur un relèvement de prévisions
Ainsi, il table désormais sur un BPA ajusté compris entre 6,55 et 6,65 dollars (et non plus entre 6,30 et 6,40 dollars), ainsi que sur un flux de trésorerie d'exploitation compris entre 7,5 et 8 milliards de dollars, et non plus d'au moins 7,5 milliards.
'Ces mises à jour reflètent la performance du 3e trimestre dans les secteurs prestations de soins de santé et pharmacies-bien-être des consommateurs, en partie contrebalancée par une baisse dans le secteur services de santé', explique le groupe.
CVS Health a engrangé un BPA ajusté de 1,60 dollar au titre du trimestre écoulé, contre 1,09 dollar un an auparavant, pour des revenus totaux records à 102,9 milliards, en hausse de 7,8% 'soutenue par l'ensemble de ses segments opérationnels'.
