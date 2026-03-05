CVS fait appel à Google Cloud pour déployer une plateforme de santé alimentée par l'IA

CVS Health CVS.N lancera une plateforme basée sur l'IA en partenariat avec l'unité Google Cloud d'Alphabet GOOGL.O qui rassemblera des données provenant de diverses sources pour aider les clients à gérer leur santé en temps réel, ont-ils déclaré jeudi.

Health100 sera une plateforme intégrée d'engagement en matière de soins de santé pour les clients, indépendamment de la pharmacie ou de l'assureur qu'ils utilisent. Le lancement initial de Health100 aura lieu en 2026, et les détails devraient être révélés lors de The Check Up, l'événement annuel de Google consacré à la santé, qui aura lieu plus tard en mars.

* Le Health100 utilisera l'IA agentique intégrée - qui ne nécessite qu'une intervention humaine minimale - pour fournir aux consommateurs un partenaire personnel de soins de santé toujours disponible.

* Il reliera les gestionnaires de prestations, les pharmacies, les fournisseurs et les systèmes de santé numériques au sein d'une plateforme unique centrée sur le consommateur, a déclaré Tony Ambrozie, directeur du numérique, de la technologie et de l'information de CVS, lors d'une conférence de presse.

* La plateforme offrira des options de soins plus rapides et des moyens de réduire les dépenses.

* L'application mobile sera pilotée par l'IA grâce à des interactions visuelles et vocales.

* Health100 s'appuiera sur la plateforme prête à l'emploi et les technologies d'IA de Google Cloud, notamment les modèles Gemini, Cloud Healthcare API et BigQuery.

* L'utilisation des données des patients est protégée par l'infrastructure de Google Cloud et le stockage sécurisé des données, qui respecte les lois fédérales sur la protection de la vie privée ainsi que les contrôles de sécurité et de confidentialité de CVS Health.

* Google Cloud s'est déjà associé à Humana HUM.N pour offrir des réponses personnalisées aux questions des membres sur les prestations de santé.