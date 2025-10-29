 Aller au contenu principal
CVS en hausse après avoir revu à la hausse ses prévisions de bénéfices annuels
information fournie par Reuters 29/10/2025 à 14:47

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

29 octobre - ** Les actions de l'assureur santé CVS Health CVS.N augmentent de 2,3 % à 84,07 $

** La société relève ses prévisions de bénéfices annuels grâce à l'amélioration des revenus des pharmacies

** CVS prévoit un bénéfice annuel ajusté entre 6,55 et 6,65 dollars par action, contre une prévision précédente de 6,30 à 6,40 dollars

** La société déclare un bénéfice trimestriel de 1,60 $/shr contre une estimation moyenne des analystes de 1,37 $/shr - données compilées par LSEG

** Les revenus trimestriels de 102,9 milliards de dollars dépassent l'estimation moyenne des analystes de 98,85 milliards de dollars

** En incluant le mouvement de la séance, l'action est en hausse de 83% depuis le début de l'année

CVS HEALTH
83,740 USD NYSE +1,89%
