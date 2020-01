CVC Capital Partner finalise le rachat du courtier April

(NEWSManagers.com) -

Le fonds de private equity CVC détient désormais 99,01 % du capital d'April, qui doit être retiré de la cote.

Le fonds d' investissement CVC Capital Partners parachève l' acquisition du courtier April. A travers Andromeda Investissements, " une société de reprise indirectement détenue par des fonds gérés par CVC Capital Partners" , il rachète plus de 4 millions d' actions April, représentant 10,18 % du capital et 10,18 % des droits de vote, auprès de Persée Participations à un prix de 22 euros par action.

Christian Burrus, homme d' affaires à la tête de plusieurs entreprises dont le courtier en assurance Diot et de Persée Participations, société de droit luxembourgeois, avait surenchéri l'offre de rachat de CVC Capital Partners à l'été. Au final, Andromeda Investissements (CVC Capital Partners) arrive à ses fins et détient 99,01 % du capital et 98,71 % des droits de vote d' April.

Comme annoncé lors de l' offre publique d' achat simplifiée initiée le 11 juillet 2019, Andromeda Investissements confirme son intention de déposer une offre publique de retrait de la cote, suivie d' un retrait obligatoire portant sur les actions April non encore détenues par elle. Cette offre sera soumise à la conformité de l' Autorité des marchés financiers après l' annonce des résultats annuels du groupe April au titre de l' exercice 2019.

Persée Participations indique qu' il réinvestira une partie de son produit de cession en instruments de fonds propres aux côtés de CVC et d' Evolem, structure d' investissement de Bruno Rousset, fondateur d' April. Ce dernier avait cédé à CVC sa participation de 65,13% dans le courtier.