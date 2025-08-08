CureVac et GSK règlent leur différend de brevets sur l'ARNm avec Pfizer et BioNTech

Accord sur les vaccins COVID à base d'ARNm

CureVac et GSK obtiennent 740 millions de dollars d'avance et des redevances

Le rachat de CureVac par BioNTech en bonne voie

Les poursuites intentées par GSK contre Pfizer et BioNTech ne sont pas affectées

La société allemande CureVac 5CV.DE et la société britannique GSK GSK.L ont réglé un litige de plusieurs années avec Pfizer PFE.N et son partenaire BioNTech

22UAy.DE au sujet de la technologie des vaccins à ARNm qui était à la pointe de la lutte mondiale contre la COVID-19.

Le règlement du procès intenté il y a trois ans au sujet des vaccins COVID à base d'ARNm intervient après que BioNTech a accepté d'acheter son homologue allemand CureVac dans le cadre d'une transaction boursière de 1,25 milliard de dollars en juin, afin de stimuler ses travaux sur les nouveaux traitements anticancéreux à base d'ARNm.

La technologie de l'ARN messager (mRNA) a rapidement progressé pendant la pandémie de COVID-19, son mécanisme d'injection de fragments de code génétique pour stimuler une réponse immunitaire chez les patients ayant d'abord connu le succès avec Moderna, avant que d'autres ne se lancent dans l'aventure.

Dans le cadre du règlement, CureVac et son partenaire GSK recevront 740 millions de dollars et des redevances à un chiffre sur les ventes de vaccins COVID-19 aux États-Unis à l'avenir, a déclaré CureVac.

CureVac avait demandé une compensation équitable pour la violation présumée de ses droits de propriété intellectuelle.

Les efforts de CureVac et de GSK pour développer un vaccin COVID à base d'ARNm n'ont pas abouti pendant la pandémie, mais ils ont depuis continué à tester la technologie pour développer d'autres produits, notamment contre la grippe ou des vaccins combinés.

BioNTech et Pfizer, quant à eux, ont enregistré plus de 40 milliards de dollars de ventes combinées de vaccins en 2021 et 2022 grâce à leur vaccin Comirnaty COVID.

GSK a déclaré vendredi que sa part du règlement s'élevait à 370 millions de dollars, dont 50 millions seront consacrés à l'ajustement des dispositions convenues dans le cadre de l'accord de licence de 2024 avec CureVac, qui s'appuie sur leur collaboration à l'époque de la pandémie.

Les actions de GSK cotées à Londres étaient en hausse de 1,3 % dans les premiers échanges.

Si BioNTech réussit à conclure son rachat de CureVac, le litige des sociétés allemandes concernant l'ARNm en dehors des États-Unis sera également réglé, a ajouté GSK, le groupe britannique recevant 130 millions de dollars supplémentaires et les redevances étant étendues aux ventes en dehors des États-Unis.

CureVac a déclaré que son accord de rachat avec BioNTech serait mis en œuvre comme prévu et que les conditions restaient inchangées.

CureVac a déclaré jeudi qu'elle accorderait également à BioNTech et à Pfizer une licence non exclusive pour la fabrication, l'utilisation, l'importation et la vente de produits à base d'ARNm contre la COVID-19 et la grippe aux États-Unis.

GSK est partie à des litiges distincts en matière de brevets contre Pfizer et BioNTech aux États-Unis et en Europe, litiges qui ne sont pas concernés par ce règlement.