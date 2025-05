Curevac dévoile des résultats trimestriels globalement encourageants

(AOF) - CureVac a publié ses comptes du premier trimestre, marqués par un chiffre d’affaires de 0,9 million d’euros, contre 12,4 millions d’euros un an plus tôt. Cette nette dégradation s’explique principalement par le repli des revenus de GSK suite à la restructuration du partenariat en juillet 2024, passant d’une collaboration à un accord de licence, mais aussi par la baisse des ventes de CRISPR Therapeutics. Ces deux sociétés ont participé à hauteur de respectivement 0,3 et 0,6 million d’euros, contre 8,9 et 3,5 millions d’euros un an plus tôt.

La perte d'exploitation s'est nettement améliorée en passant de 73,3 millions d'euros, à 54,7 millions d'euros, principalement grâce aux réductions de coûts mises en œuvre dans le cadre de la restructuration stratégique engagée en juillet 2024. Le résultat financier a légèrement diminué de 0,4 million d'euros en s'installant à 3 millions d'euros. Enfin, la perte avant impôts s'est allégée de 18,2 millions d'euros, à 51,7 millions d'euros.

