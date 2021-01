o Curadigm, filiale de Nanobiotix, a été sélectionnée dans le cadre du Sanofi iTech Award Program : son projet de recherche intégrant la technologie Nanoprimer est considéré comme une option très prometteuse pour améliorer le portefeuille de thérapies géniques en développement.

o Suite à cette sélection, Curadigm conclura un accord d'un an avec Sanofi comprenant un financement direct et des échanges scientifiques.

o Cette collaboration offre à la technologie « Nanoprimer » de Curadigm, inventée par Nanobiotix, l'opportunité d'établir une preuve de concept en tant que produit de combinaison pouvant accroitre les avantages des thérapies géniques et améliorer le bénéfice thérapeutique pour les patients