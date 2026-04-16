Cumberland Pharma augmente après l'approbation par la FDA d'une utilisation plus large d'un médicament contre la douleur

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16 avril - ** Les actions du fabricant de médicaments Cumberland Pharmaceuticals CPIX.O augmentent d'environ 12,5 % à 3,60 $ avant la mise sur le marché

** La société déclare avoir reçu l'approbation de la FDA pour une utilisation plus large de Caldolor, une forme IV d'ibuprofène, pour la douleur après une intervention chirurgicale chez les adultes et les enfants dès l'âge de trois mois

** L'approbation permet l'utilisation de Caldolor pour les douleurs légères à modérées et pour les douleurs post-chirurgicales sévères, en même temps que les opioïdes

** La société ajoute que le médicament peut être utilisé pour réduire la fièvre et qu'il est positionné pour réduire la dépendance aux analgésiques opioïdes

** A la dernière clôture, l'action a baissé de 20 % depuis le début de l'année