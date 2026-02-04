Cumberland fait un bond en avant : un médicament pour le cœur contre la maladie musculaire obtient l'autorisation de mise sur le marché accélérée de la FDA

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

4 février - ** Les actions du fabricant de médicaments Cumberland Pharmaceuticals CPIX.O augmentent de 15,04 % à 4,36 $

** La société déclare que la FDA a accordé le statut de procédure accélérée à son médicament expérimental ifetroban pour les maladies cardiaques liées à la dystrophie musculaire de Duchenne, une maladie musculaire qui affaiblit le cœur

** La société indique que l'ifetroban est un traitement oral et qu'il est considéré comme un médicament orphelin et une maladie pédiatrique rare

** Une récente étude de phase intermédiaire a montré une amélioration de 5,4 % de la fonction cardiaque après 12 mois de traitement, selon la société

** L'étiquette "fast track" de la FDA américaine vise à accélérer le développement et l'examen des médicaments pour les maladies graves dont les besoins médicaux ne sont pas satisfaits

** La dystrophie musculaire de Duchenne touche les garçons et endommage progressivement les muscles, y compris le cœur, entraînant des complications potentiellement mortelles

** Augmentation des actions de 68 % en 2025