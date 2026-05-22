Cuba-Manifestation devant l'ambassade américaine pour protester contre l'inculpation de Raul Castro

Des milliers de Cubains se sont rassemblés vendredi devant l'ambassade des États-Unis à La Havane pour protester contre la décision de la justice américaine d'inculper l'ancien dirigeant Raul Castro.

Cette manifestation pro-gouvernementale, qui a débuté peu après le lever du soleil sur le front de mer de la capitale cubaine, intervient alors que les dirigeants cubains ont fait corps cette semaine autour de l'ancien président et révolutionnaire.

Cuba affirme que l'inculpation de Raul Castro pour meurtre, prononcée mercredi, repose sur des allégations "fallacieuses" destinées à servir de prétexte à une invasion du pays, dans un contexte où l'administration Trump ne masque pas sa volonté d'un changement de régime.

Le président cubain Miguel Diaz-Canel et le Premier ministre Manuel Marrero ont assisté au rassemblement, mais Raul Castro, âgé de 94 ans, n'était pas présent.

L'ancien président cubain, frère de Fidel Castro, héraut de la révolution cubaine de 1959 et décédé en 2016, a été inculpé pour son implication présumée dans la destruction de deux avions civils au large de Cuba.

Le 26 février 1996, des chasseurs de l'armée de l'air cubaine avaient abattu deux avions Cessna de "Brothers to the Rescue", une ONG humanitaire d'exilés cubains basée à Miami, faisant quatre morts. La justice américaine considère que Raul Castro, alors ministre de la Défense, a joué un rôle central dans cette opération.

L'incident avait marqué un tournant dans les relations entre les Etats-Unis et l'île communiste et conduit Washington à renforcer son embargo avec le vote de la loi Helms-Burton.

Trente ans après les faits, la mise en accusation de Raul Castro, qui a dirigé Cuba de 2008 à 2018, marque un cran supplémentaire dans l'escalade entre Washington et La Havane.

Elle rappelle la stratégie politico-judiciaire dont a usé le président américain Donald Trump pour obtenir la capture du président vénézuélien Nicolas Maduro le 3 janvier et son transfert vers les Etats-Unis où il est inculpé de narcotrafic. Cuba et le Venezuela, bêtes noires de l'administration Trump, sont des alliés historiques.

(Par Ayose Naranjo et Dave Sherwood à la Havane; Version française Matthieu Huchet, édité par Sophie Louet)