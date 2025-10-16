CSX dépasse les estimations trimestrielles grâce à l'augmentation des volumes intermodaux et des prix des marchandises

CSX CSX.O a annoncé jeudi un bénéfice et un chiffre d'affaires du troisième trimestre supérieurs aux estimations de Wall Street, l'amélioration des volumes intermodaux et la hausse des prix des marchandises ayant permis de compenser l'impact de la baisse des prix du charbon, ce qui a entraîné une hausse de 3% des actions de l'opérateur ferroviaire.

La faiblesse du marché du charbon est restée un vent contraire pour l'opérateur ferroviaire de la côte Est en raison de la baisse de la demande, les consommateurs se tournant vers les stocks de gaz naturel moins chers pour s'approvisionner en énergie.

"Notre activité charbon domestique continue de connaître des tendances stables tout au long de l'année", a déclaré Mike Cory, directeur de l'exploitation, lors d'une conférence téléphonique sur les résultats.

La demande de charbon devrait augmenter après que le président américain Donald Trump a signé au début du mois des décrets visant à stimuler la production de charbon , ce qui profitera aux opérateurs ferroviaires .

Sur une base ajustée, CSX a déclaré un bénéfice par action de 44 cents, supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 42 cents, selon les données compilées par LSEG.

La société a déclaré un chiffre d'affaires de 3,59 milliards de dollars pour le trimestre clos le 30 septembre, légèrement supérieur à l'estimation moyenne des analystes de 3,58 milliards de dollars.

Cependant, les revenus trimestriels ont diminué de 1% par rapport à l'année précédente, en raison de la baisse des prix du charbon à l'exportation et de la diminution des volumes de marchandises, qui ont été partiellement compensés par l'augmentation des autres revenus, la hausse des prix des marchandises et la croissance des volumes intermodaux, a déclaré CSX.

Les revenus du charbon ont baissé de 11 % au cours du trimestre en raison d'une baisse de 3 % du volume total.

La société basée à Jacksonville, en Floride, prévoit pour l'année fiscale 2025 des dépenses en capital de 2,5 milliards de dollars, à l'exclusion des dépenses liées à la reconstruction après le passage d'un ouragan.

Au début de l'année, CSX a conclu des accords de services interlignes et intermodaux avec BNSF Railway et la Compagnie des chemins de fer nationaux du Canada .

Son homologue Union Pacific a annoncé en juillet qu'il allait acquérir son rival Norfolk Southern dans le cadre d'une transaction de 85 milliards de dollars . Ce rapprochement, s'il est approuvé, pourrait remodeler le secteur du transport ferroviaire de marchandises aux États-Unis en créant le premier réseau à ligne unique d'un océan à l'autre.