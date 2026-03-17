CSL signale une rupture de stock mondiale de la thérapie génique des troubles de la coagulation

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto)) par Sahil Pandey

La société australienne CSL CSL.AX a déclaré qu'elle était confrontée à une rupture de stock mondiale temporaire de sa thérapie génique Hemgenix pour les troubles de la coagulation, ce qui retardera le traitement de certains patients dans les pays où le médicament est déjà disponible sur le marché.

Voici quelques détails:

* CSL a déclaré que le problème d'approvisionnement n'est pas lié à la sécurité ou à l'efficacité d'Hemgenix, mais à la complexité de la fabrication des thérapies géniques et aux normes de qualité de la société.

* Hemgenix est une thérapie génique intraveineuse unique destinée aux adultes atteints d'hémophilie B, une maladie héréditaire rare qui rend la coagulation du sang difficile.

* La société a déclaré qu'elle travaillait avec les autorités de réglementation sur les mesures à prendre pour garantir un approvisionnement stable en Hemgenix tout en maintenant des exigences élevées en matière de fabrication et de qualité.

* Le fabricant américain de médicaments Pfizer PFE.N a interrompu l'année dernière le développement et la commercialisation de sa thérapie génique de l'hémophilie, Beqvez, en raison d'une faible demande de la part des patients et de leurs médecins.

* Selon les médecins, les prix élevés, les problèmes logistiques et la perspective d'avancées thérapeutiques potentielles freinent l'adoption des thérapies géniques pour l'hémophilie.

* CSL a déclaré que le retard pourrait affecter certains patients éligibles qui prévoyaient de recevoir le traitement unique dans les pays où il est déjà accessible.

* La société a déclaré qu'elle restait confiante dans Hemgenix et qu'elle s'engageait à mettre le traitement à la disposition des adultes atteints d'hémophilie B lorsque l'offre le permettra.