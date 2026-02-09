 Aller au contenu principal
CSG s'invite pour la première fois au Munich Security Conference
information fournie par Zonebourse 09/02/2026 à 09:38

Le groupe industriel et technologique tchèque renforce sa visibilité internationale et son ancrage en Allemagne, quelques semaines après son introduction en Bourse.

CSG annonce devenir, pour la première fois, partenaire du Munich Security Conference, qui se tiendra du 13 au 15 février et réunit chaque année dirigeants politiques, responsables militaires et acteurs économiques internationaux.
Ce partenariat illustre la montée en puissance du groupe sur la scène européenne et mondiale, renforcée par son introduction en Bourse sur Euronext Amsterdam en janvier, ainsi que par l'expansion de ses activités en Allemagne.
La direction du groupe sera représentée notamment par son propriétaire Michal Strnad et plusieurs dirigeants de filiales, avec une participation aux débats officiels et aux échanges informels du forum.
En parallèle, CSG développe sa présence industrielle en Allemagne, après l'acquisition du site chimique de Bomlitz, rebaptisé MSM Walsrode, où la production de nitrocellulose énergétique destinée aux munitions devrait débuter en 2026.
Le groupe a également pris une participation de 9,2% dans Alzchem Group AG et envisage de nouvelles capacités de production de munitions de gros calibre dans le pays.
À la suite de son introduction en Bourse, CSG a atteint une valorisation supérieure à 700 milliards de couronnes tchèques, selon Bloomberg, et prévoit d'utiliser les fonds levés pour financer de futures acquisitions et son développement.

Le titre gagne près de 1,5% ce matin à Amsterdam.

CSG

Valeurs associées

CSG BR RG-144A
31,6100 EUR Euronext Amsterdam +2,00%
