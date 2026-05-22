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CSG et Reunert créent une coentreprise dans les fusées électroniques pour obus d'artillerie
information fournie par Zonebourse 22/05/2026 à 12:11

Le groupe technologique tchèque renforce son intégration verticale dans les munitions de gros calibre avec une nouvelle unité de production en Slovaquie.

CSG annonce la création, avec le sud-africain Reunert, d'une coentreprise baptisée Fuchs Electronics Europe, spécialisée dans la fabrication de fusées électroniques pour munitions de gros calibre. La société sera détenue à 51% par Reunert et à 49% par CSG et sera implantée sur le site de ZVS Dubnica nad Váhom, en Slovaquie.

Cette opération permettra à CSG de devenir l'un des rares fabricants de fusées électroniques au sein de l'Union européenne. Ces composants, utilisés notamment dans les obus de 155 mm, permettent différents modes de détonation, comme l'impact, le retard ou l'explosion aérienne, avec une précision accrue par rapport aux systèmes mécaniques.

Selon Jan Marinov, directeur général de CSG Defence, cet investissement "renforce significativement" l'offre du groupe dans les munitions de gros calibre et sa position auprès des clients européens. La coentreprise disposera d'une commande de lancement garantissant ses revenus durant les trois premières années de montée en puissance et vise l'autonomie financière à horizon trois ans.

CSG recule malgré tout de 3% à mi-journée à Amsterdam.

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