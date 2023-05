Connectez-vous pour conserver cet article et le lire plus tard. Connexion membre Connexion client CS Group: retrait obligatoire le 26 mai information fournie par Cercle Finance • 16/05/2023 à 16:02









(CercleFinance.com) - L'AMF annonce que le retrait obligatoire visant les actions CS Group interviendra le 26 mai, au prix net de tout frais de 11,50 euros par action et portera sur 1.453.494 actions représentant 5,92% du capital et au plus 5,44% des droits de vote de la société.



Pour rappel, à l'issue de son OPAS clôturée le 28 avril, Sopra Steria détient 23.052.791 actions CS Group, soit 93,83% du capital et au moins 94,33% des droits de vote. La suspension de cotation est maintenue jusqu'à la mise en oeuvre du retrait obligatoire.





Valeurs associées CS GROUP Euronext Paris 0.00%