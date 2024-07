Crystal finalise l’acquisition des activités distribution de Primonial

(AOF) - Crystal a finalisé l’acquisition des activités distribution de Primonial et dévoilé des évolutions au sein de son comité exécutif. Cette opération permet désormais à Crystal de cumuler 22 milliards d’euros d’encours équilibrés entre clientèle directe et intermédiée, une collecte brute supérieure à 5 milliards d’euros, générant près de 300 millions d’euros de chiffre d’affaires.

Bruno Narchal, président-fondateur, et Jean-Maximilien Vancayezeele, directeur général ont annoncé le nouveau comité exécutif de Crystal "qui incarne l'ouverture et mêle les forces et expertises présentes dans l'ensemble des composantes du groupe".

Outre Bruno Narchal et Jean-Maximilien Vancayezeele, il comprend notamment Benjamin Brochet (directeur général délégué) ; Valérie Torres (secrétaire générale) ; Adilia Lopes (directrice des ressources humaines) ; Thibault Demoulin (directeur financier) ; Benoist Lombard (directeur général adjoint) ; Rachel de Valicourt (directrice générale déléguée de Primonial).

Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal a déclaré : "Notre trajectoire de développement reste intacte et repose sur deux piliers : une croissance organique soutenue par une montée en gamme appuyée par des produits toujours plus qualitatifs et la poursuite de notre stratégie de croissance externe à l'adresse des meilleurs CGP. Nous complétons cette ambition, aidée par la digitalisation, par une ouverture vers l'étranger".