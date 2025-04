Crystal : essai transformé avec l'acquisition de World Sport Consulting

(AOF) - Crystal a annoncé l’intégration de World Sport Consulting. Cette opération renforce Laplace Sport, le pôle du groupe dédié à l’accompagnement global des athlètes de haut niveau. World Sport Consulting est un cabinet de conseil en gestion de patrimoine, accompagnant plus de 250 sportifs professionnels et clubs, essentiellement dans le domaine du rugby.

Sylvain Ithurbide, fondateur de World Sport Consulting, devient directeur associé de Laplace, rattaché à son pôle Sport.

Avec cette acquisition, Laplace Sport accompagne désormais plus de 750 sportifs de haut niveau, en France et à l'international, à chaque étape de leur carrière : ingénierie patrimoniale, gestion financière, préparation aux transferts, prévoyance et gestion des droits à l'image.

Benjamin Brochet, directeur général délégué de Crystal a déclaré : " Avec cette 33e acquisition, Crystal continue d'affirmer son positionnement de leader des CGP et du mouvement de consolidation. Nous avons vocation de continuer à faire grandir tous nos pôles de spécialité, tel celui dédié aux grands sportifs ".