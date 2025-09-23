 Aller au contenu principal Activer le contraste adaptéDésactiver le contraste adapté
Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN
information fournie par CoinShares 23/09/2025 à 11:52

COINSHARES

COINSHARES

Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine.

Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené la danse avec respectivement 977 millions et 772 millions de dollars d'afflux, tandis que Solana (127,3 millions de dollars) et XRP (69,4 millions de dollars) ont également attiré une forte demande.

Les encours sous gestion (AuM) ont atteint un nouveau sommet annuel de 40,4 milliards de dollars, plaçant le marché sur la voie d'égaler ou de dépasser légèrement les 48,6 milliards de dollars d'entrées enregistrées l'an dernier.

Un nouveau sommet pour les encours sous gestion

Les produits d'investissement en actifs numériques ont ainsi connu une deuxième semaine consécutive d'afflux, totalisant 1,9 milliard de dollars. Après plusieurs mois de spéculations, la Fed a abaissé ses taux directeurs la semaine dernière. Bien que les investisseurs aient d'abord réagi avec prudence à cette baisse des taux, les afflux ont repris plus tard dans la semaine : 746 millions de dollars sont entrés jeudi et vendredi, alors que les marchés commençaient à intégrer les implications pour les actifs numériques. Les encours sous gestion ont ainsi atteint un nouveau sommet annuel à 40,4 milliards de dollars, en bonne voie pour égaler ou dépasser légèrement les 48,6 milliards de dollars de l'an dernier.

Par région, les États-Unis ont dominé avec 1,8 milliard de dollars d'afflux, suivis par l'Allemagne (51,6 millions), la Suisse (47,3 millions) et le Brésil (9,3 millions). Le sentiment était globalement positif, même si Hong Kong a enregistré de légers retraits de 3,1 millions de dollars.

Les ETN cryptos comportent des risques de perte en capital importants. Leur volatilité et leur exposition à des évolutions réglementaires doivent être prises en compte. Il est rappelé que les performances passées ne préjugent pas des performances futures. Avant tout investissement, consultez le document d'informations clés et le prospectus pour évaluer si ce placement correspond à votre profil et vos objectifs financiers.
Le présent contenu est proposé par CoinShares, Boursorama agit dans le cas présent uniquement en qualité de canal de diffusion. Cet article ne doit en aucun cas s'apparenter à un conseil en investissement ou une recommandation d'acheter, de vendre ou de continuer à détenir un investissement. Boursorama ne saurait être tenue responsable d'une décision d'investissement ou de désinvestissement sur la base de ce contenu.

Banques centrales
Devises
FED

Valeurs associées

BTC/USD
112 924,6968 USD CryptoCompare -0,06%
ETH/USD
4 192,6128 USD CryptoCompare -0,14%

0 commentaire

