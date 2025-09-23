Crypto: une baisse des taux de la Fed encourageante pour les ETN

COINSHARES
Les produits d'investissement en actifs numériques ont enregistré 1,9 milliard de dollars d'entrées nettes la semaine dernière, marquant une réponse positive à la coupe de la Réserve fédérale américaine.
Le bitcoin et l'ether (monnaie du réseau ethereum ) ont mené la danse avec respectivement 977 millions et 772 millions de dollars d'afflux, tandis que Solana (127,3 millions de dollars) et XRP (69,4 millions de dollars) ont également attiré une forte demande.
Les encours sous gestion (AuM) ont atteint un nouveau sommet annuel de 40,4 milliards de dollars, plaçant le marché sur la voie d'égaler ou de dépasser légèrement les 48,6 milliards de dollars d'entrées enregistrées l'an dernier.
Un nouveau sommet pour les encours sous gestion
Les produits d'investissement en actifs numériques ont ainsi connu une deuxième semaine consécutive d'afflux, totalisant 1,9 milliard de dollars. Après plusieurs mois de spéculations, la Fed a abaissé ses taux directeurs la semaine dernière. Bien que les investisseurs aient d'abord réagi avec prudence à cette baisse des taux, les afflux ont repris plus tard dans la semaine : 746 millions de dollars sont entrés jeudi et vendredi, alors que les marchés commençaient à intégrer les implications pour les actifs numériques. Les encours sous gestion ont ainsi atteint un nouveau sommet annuel à 40,4 milliards de dollars, en bonne voie pour égaler ou dépasser légèrement les 48,6 milliards de dollars de l'an dernier.
Par région, les États-Unis ont dominé avec 1,8 milliard de dollars d'afflux, suivis par l'Allemagne (51,6 millions), la Suisse (47,3 millions) et le Brésil (9,3 millions). Le sentiment était globalement positif, même si Hong Kong a enregistré de légers retraits de 3,1 millions de dollars.
