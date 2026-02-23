Crypto.com obtient l'approbation conditionnelle des États-Unis pour une charte de banque fiduciaire nationale

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Crypto.com a déclaré lundi avoir reçu l'approbation conditionnelle de l'Office of the Comptroller of the Currency pour une charte de banque fiduciaire nationale, ouvrant la voie à la société d'actifs numériques pour devenir un dépositaire réglementé par le gouvernement fédéral.

Cette approbation intervient alors que les États-Unis adoptent une position nettement plus favorable aux cryptomonnaies sous la présidence de Donald Trump, les régulateurs revenant sur des restrictions antérieures (link et des mesures d'application.

La charte permettrait à Crypto.com de gérer et de détenir des actifs de clients, et de traiter le règlement des transactions au sein d'une structure réglementée au niveau fédéral, mais ne permettrait pas les dépôts en espèces ou l'octroi de prêts.

La société a déclaré qu'une fois entièrement approuvée, elle fonctionnerait comme une banque fiduciaire nationale réglementée par le gouvernement fédéral et soumise à la surveillance de l'OCC.

Les analystes ont déclaré qu'une charte de banque fiduciaire nationale est essentielle pour que les entreprises crypto-natives puissent attirer des clients institutionnels et s'intégrer plus profondément dans le système financier traditionnel.

Fondée en 2016, Crypto.com est un échange d'actifs numériques populaire, répertoriant plus de 400 jetons sur sa plateforme.