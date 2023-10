CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES : Point d'étape sur la cotation du jeton FAV

Point d'Étape sur la Cotation du Jeton $FAV

La cotation du jeton $FAV a démarré le 26 septembre 2023 et sa capitalisation totale est de l'ordre de 135 millions d'euros

CBI détient 80% des tokens $FAV, soit un actif de CBI valorisé à 108 millions d'euros

La capitalisation boursière de CBI est d'environ 145 millions d'euros à la même date

Le jeton sera utilisé pour la vente aux joueurs, les ventes privées et le développement de l'écosystème de la plateforme Football at AlphaVerse

Paris, le 2 octobre 2023 – Crypto Blockchain Industries, SA présente ci-dessous les éléments-clés s'agissant de la cotation du jeton $FAV depuis son lancement le 26 septembre 2023.

Le jeton $FAV est aujourd'hui coté sur deux plateformes majeures : une plateformes centralisée, Chiliz Exchange, avec dex paires de trading disponibles (contre le jeton Chiliz et contre l'USDT), et sur la plateforme décentralisée PancakeSwap, avec une paire de trading disponible (contre le jeton USDT).

Le cours du jeton $FAV est d'environ 0.013 USD par jeton, ce qui représente une progression de l'ordre de 20 % par rapport à son prix initial de 0.11 USD.

A ce jour, la capitalisation du jeton $FAV est d'environ 135 millions d'euros. CBI détient 80% des tokens $FAV, soit un actif valorisé à 108 millions d'euros. Ceci se compare à une capitalisation boursière de CBI d'environ 145 millions d'euros à la même date.

CBI a pour ambition de soutenir de façon active le développement de l'écosystème de Football at AlphaVerse, le jeton $FAV jouant un rôle important dans la réalisation de cet objectif. Ce jeton est en effet le principal outil de fonctionnement du monde Football at AlphaVerse. CBI utilisera le jeton pour dynamiser l'activité des joueurs, notamment par le biais de récompenses dans le jeu et autres promotions, pour conclure des partenariats avec des projets complémentaires et susceptibles d'accélérer la croissance, et enfin pour réaliser des ventes privées en tant que de besoin. Enfin, ces jetons constituent une réserve de liquidités utilisable pour les opérations générales et le développement de la plateforme.

Pour de plus amples informations, consultez :

Sur PancakeSwap (BNB) : $FAV/$USDT : https://tinyurl.com/PancakeFAVToken

Sur ChilizX (Chiliz) : $FAV/$CHZ : http://bit.ly/FAVCHZ

Sur ChilizX (Chiliz) : $FAV/$USDT : http://bit.ly/FAVUSDT

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de jetons $FAV, et il ne doit y avoir aucune offre, sollicitation ou vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification nécessaire conformément aux lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

Les détails de la cotation peuvent changer à tout moment.

A propos de Chiliz

Fondé en 2018, Chiliz est une entreprise technologique mondiale spécialisée dans la blockchain pour l'industrie du sport et du divertissement Web3. Chiliz est le créateur des Fan Tokens et de l'application Socios.com dédiée à l'engagement et aux récompenses des fans. Les Fan Tokens sont des jetons utilitaires fongibles et évolutifs qui permettent aux équipes sportives de se connecter et de récompenser leurs fans du monde entier sur Socios.com. Le lancement de Chiliz Chain, la blockchain de niveau 1 pour le sport, représente la prochaine étape de la mission de Chiliz. Chiliz Chain favorisera une adoption plus large de la technologie blockchain dans le sport et le divertissement, avec des équipes et des marques invitées à créer des produits et services de nouvelle génération, toutes les transactions étant payées en CHZ, le jeton natif de Chiliz. Chiliz compte plus de 300 employés et des sièges régionaux à Madrid, Londres, Istanbul, Malte, Milan, Sao Paulo et en Suisse. Pour plus d'informations, visitez www.chiliz.com et www.socios.com .

A propos de PancakeSwap

Fondée en 2018, PancakeSwap est une plateforme de finance décentralisée (DeFi) basée sur la blockchain Binance Smart Chain (BSC). PancakeSwap offre des services DeFi tels que l'échange automatisé de jetons, la fourniture de liquidité, le staking, et la gouvernance via son jeton CAKE. Grâce à sa simplicité d'utilisation et à des transactions rapides et peu coûteuses sur la BSC, PancakeSwap est devenue une plateforme populaire dans l'écosystème DeFi.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com .

Contact

Emetteur

CBI

Frédéric CHESNAIS, PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Sponsor Listing

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

