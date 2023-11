CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES : Le jeton CRYS émis par CBI est maintenant listé sur l'échange décentralisé PancakeSwap

Le jeton $CRYS émis par CBI est maintenant listé sur l'échange décentralisé PancakeSwap

Le jeton $CRYS est dédié au monde numérique AlphaVerse

Le pool de liquidité initial de $CRYS est destiné à croître au fur et à mesure de l'augmentation du nombre d'utilisateurs d'AlphaVerse

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES Paris, France, le 21 novembre 2023 à 18h30 CET (CBI, Euronext Growth Paris: FR0014007LW0 - ALCBI) annonce que le jeton $CRYS, émis par CBI, est désormais listé sur la plateforme d'échange décentralisée PancakeSwap. Le jeton $CRYS est dédié au monde numérique AlphaVerse.

AlphaVerse est un monde numérique dynamique qui exploite la technologie blockchain pour créer des expériences immersives pour les utilisateurs. Au sein d'AlphaVerse, les utilisateurs peuvent explorer divers paysages, poursuivre dans des quêtes interactives et participer à une communauté croissante.

Le jeton $CRYS est le jeton utilitaire natif au sein d'AlphaVerse, proposant diverses fonctionnalités et améliorant l'engagement des utilisateurs dans le monde digital.

600 millions d'unités du jeton $CRYS ont été créées. La cotation sur la plateforme d'échange PancakeSwap a eu lieu par cotation directe d'une première série de jetons $CRYS sur l'échange. La première cotation a eu lieu le 21 novembre 2023. Le prix initial était de 0,50 $ par jeton $CRYS.

Ce prix initial du jeton $CRYS peut ne pas être représentatif de la valeur du jeton $CRYS, car la taille du pool de liquidité initial était limitée et ayant uniquement pour objectif d'organiser une place d'échange décentralisée.

L'objectif principal de cette cotation est de créer et d'organiser une place d'échange pour le jeton $CRYS facilement accessible à tous les utilisateurs d'AlphaVerse dès l'ouverture du monde numérique.

Le jeton $CRYS présente un certain nombre de fonctionnalités, telles que la possibilité de réaliser des microtransactions dans le monde digital AlphaVerse, la participation à des quêtes ou des mini-jeux, l'achat de NFT, l'animation de programmes de parrainage, l'accès à des réductions sur les achats, ou encore le gain de jetons $CRYS en lien avec la créativité ou l'engagement des utilisateurs. Le White Paper du monde AlphaVerse, décrivant les premières caractéristiques de ce jeton $CRYS, est disponible sur le lien suivant :

https://alphaverse.com/wp-content/uploads/2023/06/AlphaVerse_Whitepaper_v2.pdf

Pour plus d'informations, consultez les sites www.cbicorp.io et www.alphaverse.com .

Avertissement

La réalisation des projets, ainsi que leur budget d'exploitation et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non-réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir un impact significatif sur la valeur des actifs et des passifs.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente ou la sollicitation d'une offre d'achat de jetons $CRYS, et il n'y aura pas d'offre, de sollicitation ou de vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification en vertu des lois sur les valeurs mobilières d'une telle juridiction.

La cotation du jeton, qui fait actuellement l'objet d'un examen juridique et technique, reste soumise à confirmation. Les détails de la cotation peuvent changer au fur et à mesure que les parties poursuivent les négociations.

À propos de Crypto Blockchain Industries

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (" CBI ") est une société française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications professionnelles et des projets sélectifs liés à la blockchain, aux Non-Fungible Jetons (" NFT ") et aux crypto-monnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, entrepreneur reconnu dans l'industrie du jeu vidéo et pionnier de la blockchain, CBI a pour objectif de développer et de valoriser un portefeuille d'activités blockchain couvrant différents secteurs (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) afin de tirer parti de cette technologie, soit par une exploitation directe, soit par un partenariat. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et développe actuellement un monde virtuel (metaverse) appelé AlphaVerse, basé sur la technologie blockchain. Les actions de CBI sont cotées sur le groupe de cotation E2 (offre publique) sur le marché Euronext Growth. De plus amples informations sont disponibles sur le site www.cbicorp.io .

Contact

Emetteur

Crypto Blockchain Industries

Frédéric CHESNAIS, PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Listing sponsors

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com

https://www.atoutcapital.com/en/