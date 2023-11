CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES : CBI ET AFRICARARE ANNONCENT UN ACCORD STRATEGIQUE

CBI ET AFRICARARE ANNONCENT UN ACCORD STRATEGIQUE

Ventes réciproques de terrains pour US$ 1M et de jetons pour US$ 155K

CBI peut utiliser les terrains Africarare ainsi acquis pour y développer de nouvelles expériences avec ses propres partenaires et bénéficier de revenus correspondants

Cet accord est réciproque, Africacare aura les mêmes possibilités pour les terrains AlphaVerse acquis auprès de CBI

Paris, France - 6 novembre 2023 à 8h00 CET - CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES (CBI), cotée sur Euronext Growth Paris sous le symbole FR0014007LW0 - ALCBI, annonce aujourd'hui un partenariat stratégique avec Africarare, ouvrant de nouvelles perspectives de développement pour chacune des sociétés. Cet accord combine un échange de terrains et de jetons, permettant à CBI de développer des activités nouvelles sur la plateforme d'Africarare. Cet accord est réciproque, Africarare ayant les mêmes opportunités sur la plateforme AlphaVerse développée par CBI.

Cet accord ouvre la voie à de nouvelles possibilités passionnantes dans le domaine des univers digitaux, renforçant la présence des deux partenaires dans leurs univers respectifs.

L'accord inclut un échange de terrains. CBI et Africarare pourront développer ces terrains en coopération avec leurs propres partenaires ou les vendre. Ainsi, CBI/AlphaVerse et ses partenaires pourront utiliser immédiatement les terrains d'Africarare pour y développer de nouvelles expériences. Il en sera de même réciproquement pour Africarare et ses partenaires dans l'univers développé par CBI/AlphaVerse. Alternativement, CBI et Africarare pourront librement céder les terrains acquis si l'intérêt s'en présente.

Un programme de parrainage sera mis en place entre AlphaVerse et Africarare afin de rémunérer chaque partie en fonction du trafic apporté à l'autre plateforme et des revenus générés par ces utilisateurs.

Chacune des parties aura la responsabilité du développement et de la commercialisation des terrains achetés.

En complément de l'acquisition des terrains, cet accord comprend un échange de jetons $UBUNTU émis par Africarare et valorisés à $155K, en échange de jetons $CRYS et de jetons $USDT. Le jetons $UBUNTU et le jeton $CRYS sont les jetons de gouvernance d'Africarare et d'AlphaVerse, renforçant ainsi les liens entre les deux partenaires.

Ce partenariat aux composantes multiples reflète l'engagement continu de CBI et Africarare à explorer de nouvelles opportunités et à favoriser l'innovation dans l'univers de la blockchain et des univers digitaux.

Pour plus d'informations, consultez le site www.cbicorp.io et www.africarare.io .

Avertissement

La concrétisation des projets, ainsi que leur budget opérationnel et leur plan de financement, restent fondamentalement soumis à des incertitudes, et la non- réalisation des hypothèses sous-jacentes peut avoir une incidence significative sur la valeur des actifs et des passifs.

Cette annonce ne constitue pas une offre de vente, ni la sollicitation d'une offre d'achat de jetons $FAV, et il ne doit y avoir aucune offre, sollicitation ou vente dans une juridiction où une telle offre, sollicitation ou vente serait illégale avant l'enregistrement ou la qualification nécessaire conformément aux lois sur les valeurs mobilières de ladite juridiction.

La cotation du jeton, actuellement en cours d'examen légal et technique, reste soumise à confirmation. Les détails de la cotation peuvent changer à mesure que les parties poursuivent les négociations.

A propos de CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES

CRYPTO BLOCKCHAIN INDUSTRIES ("CBI") est une entreprise française qui développe, exploite et investit dans des jeux vidéo, des applications commerciales et des projets sélectionnés liés à la blockchain, aux jetons non fongibles ("NFT") et aux cryptomonnaies. Fondée par Frédéric Chesnais, un entrepreneur renommé de l'industrie du jeu et pionnier de la blockchain, CBI vise à développer et à débloquer la valeur d'un portefeuille d'activités de blockchain dans plusieurs industries (jeux vidéo, finance, logistique, etc.) dans le but de capitaliser sur cette technologie, soit directement soit par le biais de partenariats. CBI a déjà réalisé plusieurs investissements et lance actuellement AlphaVerse, un monde virtuel basé sur la technologie de la blockchain ou un metaverse. Les actions de CBI sont cotées sur le compartiment E2 (Offre publique) de la Bourse de Paris Euronext Growth. Pour en savoir plus, rendez-vous sur www.cbicorp.io et www.alphaverse.com .

A propos d'AFRICARARE

Africarare est un environnement virtuel et un métaverse innovant qui se démarque par son engagement envers la célébration de la diversité culturelle africaine et son potentiel d'innovation. Cet espace numérique dynamique offre une plateforme unique pour l'exploration, la créativité et l'interaction au sein de mondes virtuels en constante évolution, contribuant ainsi à façonner l'avenir des métavers. Africarare est positionné en tant qu'acteur clé dans l'univers des métavers et s'efforce de créer une expérience immersive et inclusive pour ses utilisateurs.

Contact

Emetteur

CBI

Frédéric CHESNAIS, PDG

fredchesnais@cbicorp.io

www.cbicorp.io Sponsor Listing

Atout Capital

Rodolphe OSSOLA

rodolphe.ossola@atoutcapital.com