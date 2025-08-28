CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires trimestriel faible en raison de l'impact persistant de la panne de Windows

(Traduction automatisée par Reuters)

(Ajout de détails et d'éléments de contexte)

CrowdStrike CRWD.O a annoncé mercredi un chiffre d'affaires faible pour le troisième trimestre, les incitations à conserver les clients après sa mise à jour de cybersécurité ratée continuant à peser sur les ventes d'abonnements.

Les perspectives de revenus trimestriels ont éclipsé les résultats positifs du deuxième trimestre, faisant chuter les actions de la société de près de 3 % dans les échanges prolongés. L'action a augmenté d'environ 24 % depuis le début de l'année.

CrowdStrike a déclaré que le programme d'incitation aurait un impact sur le chiffre d'affaires de 10 à 15 millions de dollars chaque trimestre pour le reste de l'année fiscale.

Plus d'un an après que la mise à jour défectueuse de CrowdStrike a paralysé des compagnies aériennes, des banques et des hôpitaux pendant des heures, l'entreprise est toujours aux prises avec ses retombées.

"Nous prévoyons d'effectuer au troisième trimestre des paiements en espèces d'environ 51 millions de dollars en rapport avec les coûts liés à la panne", a déclaré la directrice financière Burt Podbere lors d'une conférence téléphonique après la publication des résultats.

Le programme, qui a pris fin en tant qu'offre active au cours de l'exercice 2025, a continué d'influer sur le calendrier des recettes d'abonnement, car il permettait aux clients de choisir davantage de produits ou d'étendre l'utilisation.

CrowdStrike s'attend à ce que le chiffre d'affaires du trimestre en cours se situe entre 1,21 et 1,22 milliard de dollars, ce qui correspond à l'estimation moyenne des analystes de 1,23 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

Sa prévision d'un bénéfice ajusté par action de 93 à 95 cents pour le troisième trimestre est supérieure aux estimations de 91 cents.

Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a augmenté de 21 % pour atteindre 1,17 milliard de dollars, dépassant les estimations des analystes qui tablaient sur 1,15 milliard de dollars.

Le bénéfice ajusté de 93 cents par action a dépassé les estimations de 83 cents par action pour le trimestre clos le 31 juillet.

La société a enregistré une perte nette de 77,7 millions de dollars au deuxième trimestre, contre un bénéfice net de 47 millions de dollars pour la même période de l'année précédente, en raison des rémunérations à base d'actions, des coûts liés aux pannes et des charges liées au plan stratégique.