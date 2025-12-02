CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, l'adoption de l'IA alimentant la croissance

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

CrowdStrike CRWD.O a prévu un chiffre d'affaires pour le quatrième trimestre supérieur aux estimations des analystes mardi, l'entreprise de cybersécurité bénéficiant de l'adoption croissante de l'IA dans sa gamme de produits.

Les actions de la société ont augmenté d'environ 1 % dans les échanges prolongés.

La société a déployé des fonctionnalités basées sur l'IA sur sa plateforme Falcon, y compris de nouveaux outils de détection et de triage lancés en septembre, dans le cadre d'une initiative plus large visant à consolider les opérations de sécurité et à attirer les clients à la recherche de solutions intégrées.

"Nous capitalisons sur l'environnement de la demande axée sur l'IA alors que les clients se regroupent sur la plateforme Falcon, ce qui porte notre pipeline à un niveau record", a déclaré le directeur financier Burt Podbere.

La demande en matière de cybersécurité reste forte, les entreprises augmentant leurs investissements dans des systèmes de sécurité alimentés par l'IA afin de contrer la montée en puissance des menaces numériques sophistiquées, ce qui profite à des sociétés telles que CrowdStrike.

Les perspectives optimistes marquent un revirement pour l'entreprise texane, dont la réputation a été entachée l'année dernière après qu'une mise à jour logicielle défectueuse a déclenché des pannes généralisées sur les systèmes Windows et perturbé les hôpitaux, les banques et les aéroports.

CrowdStrike prévoit un chiffre d'affaires de 1,29 à 1,30 milliard de dollars pour le quatrième trimestre, alors que les analystes tablaient sur 1,22 milliard de dollars, selon les données compilées par LSEG.

L'entreprise a également revu à la hausse ses prévisions de revenus pour l'ensemble de l'année, les situant entre 4,80 et 4,81 milliards de dollars.

Pour le troisième trimestre, l'entreprise a enregistré une croissance de 22 % de son chiffre d'affaires, qui s'élève à 1,23 milliard de dollars, contre 1,22 milliard de dollars estimés par les analystes.