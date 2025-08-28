CrowdStrike : les actions chutent alors que les prévisions reflètent les effets persistants de la panne technologique

(Mise à jour des mouvements d'actions, ajout de commentaires d'analystes dans les paragraphes 4,7, détails dans le paragraphe 8)

Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont chuté de 3,3 % avant la cloche jeudi après que les faibles prévisions de revenus trimestriels de la société de cybersécurité aient signalé les effets durables d'une mise à jour logicielle bâclée l'année dernière qui a provoqué une panne mondiale.

Le chiffre d'affaires du troisième trimestre devrait être conforme aux attentes des analystes, car les programmes d'incitation et les remises liés à la panne pèsent sur le calendrier des revenus d'abonnement, qui permettent aux clients de choisir davantage de produits ou d'étendre leur utilisation.

L'année dernière, une mise à jour défectueuse du logiciel de détection Falcon de CrowdStrike a déclenché un dysfonctionnement de Windows et a entraîné l'interruption des systèmes technologiques dans les hôpitaux, les banques et les aéroports .

Les analystes de BTIG s'attendent à ce que la baisse de 50 millions de dollars liée aux rabais s'estompe au cours de l'exercice 2027, ce qui entraînera une corrélation plus étroite entre les recettes récurrentes annuelles et les recettes d'abonnement.

Le chiffre d'affaires de la société au deuxième trimestre a bondi de 21 %, ce qui indique que la demande en matière de cybersécurité reste forte malgré la volatilité, en raison des investissements dans les systèmes de sécurité alimentés par l'intelligence artificielle dans le contexte d'une augmentation des menaces numériques .

Les analystes de Morningstar ont déclaré jeudi que la réaction du prix de l'action était en grande partie "due à des attentes à court terme exagérées, intégrées dans l'action avant la publication des résultats"

Pour gagner des clients au-delà de son activité principale de protection des ordinateurs portables et des serveurs, CrowdStrike a ajouté des outils pour gérer les opérations de sécurité, vérifier les connexions des utilisateurs et protéger les systèmes en nuage, tous ces éléments montrant des signes de force, ont ajouté les analystes.

Au moins 10 maisons de courtage ont réduit leur objectif de prix pour l'action depuis les résultats de mercredi.

Les actions de CrowdStrike ont gagné 23,5 % depuis le début de l'année. Si les pertes subies avant la mise sur le marché se maintiennent, l'entreprise est en passe d'effacer environ 3,5 milliards de dollars de son évaluation boursière.