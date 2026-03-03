CrowdStrike devrait annoncer un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en hausse dans ses résultats attendus après la clôture de la bourse

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

3 mars - ** Les actions de CrowdStrike CRWD.O ont augmenté de 1,9 % mardi, la société de cybersécurité devant afficher un chiffre d'affaires et un bénéfice par action en hausse lors de la publication de ses résultats trimestriels après la clôture de la bourse

** L'action était à contre-courant de la tendance générale du marché, avec le Nasdaq .IXIC en baisse de 0,9% sur la journée

** CRWD devrait afficher un chiffre d'affaires de 1,30 milliard de dollars au 4ème trimestre, contre 1,06 milliard de dollars l'année précédente, et un BPA ajusté de 1,10 dollar, contre 1,03 dollar l'année précédente, selon LSEG

** En décembre, la société prévoyait un chiffre d'affaires trimestriel en hausse, citant l'élan donné par l'adoption croissante de ses outils basés sur l'IA

** Les valeurs de la cybersécurité, y compris CRWD, ont chuté fin février après que la startup d'IA Anthropic a lancé un outil de sécurité, suscitant des inquiétudes sur la nouvelle concurrence

** Le PT médian à 12 mois sur CRWD est de 535 $; le titre était à 392,23 $

** CRWD a sous-performé depuis le début de l'année, chutant de 16,4 % contre une baisse d'environ 3 % pour le Nasdaq au cours de cette période