CrowdStrike dégringole après des prévisions de revenus décevantes pour le troisième trimestre
information fournie par Reuters 27/08/2025 à 23:02

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

27 août -

** Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O ont baissé de 7,2% à 392 $ après la publication du rapport trimestriel

** La société prévoit () un chiffre d'affaires de 1,21 à 1,22 milliard de dollars pour le trimestre en cours, légèrement inférieur à l'estimation de LSEG de 1,23 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars et le bénéfice par action ajusté de 93 cents ont dépassé les estimations du consensus de 1,15 milliard de dollars et de 83 cents, respectivement

** Les analystes de Wall Street ont fait preuve de prudence à l'approche de la publication du rapport, car la société continue de se débattre avec les retombées de la panne de Windows de l'année dernière ()

© 2025 Thomson Reuters. All rights reserved. Reuters content is the intellectual property of Thomson Reuters or its third party content providers. Any copying, republication or redistribution of Reuters content, including by framing or similar means, is expressly prohibited without the prior written consent of Thomson Reuters. Thomson Reuters shall not be liable for any errors or delays in content, or for any actions taken in reliance thereon. "Reuters" and the Reuters Logo are trademarks of Thomson Reuters and its affiliated companies.

