CrowdStrike dégringole après des prévisions de revenus décevantes pour le troisième trimestre

27 août -

** Les actions de la société de cybersécurité CrowdStrike

CRWD.O ont baissé de 7,2% à 392 $ après la publication du rapport trimestriel

** La société prévoit () un chiffre d'affaires de 1,21 à 1,22 milliard de dollars pour le trimestre en cours, légèrement inférieur à l'estimation de LSEG de 1,23 milliard de dollars

** Le chiffre d'affaires de 1,17 milliard de dollars et le bénéfice par action ajusté de 93 cents ont dépassé les estimations du consensus de 1,15 milliard de dollars et de 83 cents, respectivement

** Les analystes de Wall Street ont fait preuve de prudence à l'approche de la publication du rapport, car la société continue de se débattre avec les retombées de la panne de Windows de l'année dernière ()