Crossject signe un nouvel accord de distribution en Europe du Nord (Crossject)

Crossject signe un nouvel accord de distribution en Europe du Nord

SIGNIFICANT NEWS

Au-delà de la commande ferme du BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority) aux Etats-Unis et d’un accord de commercialisation pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande, Crossject annonce avoir signé un accord de commercialisation en Europe du Nord pour ZEPIZURE (ex Midazolam). La nouvelle ne devrait pas avoir d’impact sur nos prévisions, ces dernières s’appuyant sur les produits effectivement lancés.

ACTUALITÉ

Crossject a annoncé la signature d’un accord de commercialisation en Europe du Nord pour ZEPIZURE (anciennement ZENEO Midazolam) couvrant l’Allemagne, le Royaume-Uni, le Danemark, la Suède, la Finlande et la Norvège.

ANALYSE

Même si le partenaire de cet accord n’a pas été communiqué et que, par conséquent, son envergure comme sa “puissance en termes de distribution” ne sont pas connues, il s’agit d’une bonne nouvelle pour le groupe français dont les produits seront accessibles à une population de 170m d’habitants. Sur le plan financier, Crossject percevra des paiements échelonnés pouvant représenter jusqu’à 1m€ en tout, une fois les autorisations de mise sur le marché obtenues dans les pays concernés par l’accord, ainsi qu’un pourcentage de la marge brute réalisée. Selon les termes de l’accord, Crossject assumera les coûts de développement réglementaire et détiendra toutes les autorisations de mise sur le marché qui en résulteront. Le partenaire supportera pour sa part les coûts commerciaux.

La nouvelle arrive après la commande ferme passée par la BARDA (Biomedical Advanced Research and Development Authority), et la signature de l’autre accord de commercialisation pour l’Australie et la Nouvelle-Zélande (avec AF Pharmaceuticals couvrant une population d’environ 30m d’habitants).

Ces deux accords et la commande passée aux États-Unis (BARDA) confirment que le groupe progresse vers la commercialisation de Zepizure et qu’il se met en ordre de marche en vue du lancement du produit dans ces régions une fois que les autorisations de mise sur le marché auront été obtenues.

IMPACT

La nouvelle ne devrait pas avoir d’impact nos prévisions, ces dernières s’appuyant sur les produits effectivement lancés. Comme pour les autres accords, le partenaire supportera une partie des coûts du groupe liés au développement et participera aux dépenses liées aux demandes de mise sur le marché.