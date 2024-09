Crossject présente ses résultats financiers et les faits marquants de ses activités pour le premier semestre 2024

Crossject (ISIN: FR0011716265; Euronext: ALCJ), société pharmaceutique spécialisée dans le développement du ZENEO®, auto-injecteur sans aiguille primé pour l'administration de médicaments vitaux en situations d'urgence, annonce aujourd'hui ses résultats financiers du premier semestre clos le 30 juin 2024, et une mise à jour des faits marquants de son activité.



Pendant cette période, Crossject a poursuivi ses discussions avec les autorités de régulation américaines et la U.S. Biomedical Advanced Research and Development Authority (BARDA), réaffirmant sa stratégie visant à obtenir les autorisations réglementaires et renforcer sa présence commerciale aux États-Unis. La société anticipe qu'elle pourra atteindre la rentabilité grâce aux seules ventes de ZEPIZURE® sur le marché américain. Elle prévoit de déposer une demande d'Autorisation d'Utilisation d'Urgence (EUA) pour ZEPIZURE® au début de l’année 2025, et d'obtenir une réponse de la FDA peu de temps après. Une réponse positive permettra à Crossject d’honorer sa première commande avec la BARDA. En parallèle, la société prévoit de soumettre une demande d’autorisation de mise sur le marché (NDA) pour ZEPIZURE® au premier semestre 2025, en vue d’une stratégie de commercialisation globale aux États-Unis.