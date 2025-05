Crossject prépare une augmentation de capital de 5 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

Environ 40 % seront dédiés au financement de la R&D de ses autres projets, Zeneo Adrenaline et Zeneo Hydrocortisone, pour rembourser certains créanciers financiers, ainsi que pour couvrir les frais généraux et administratifs ainsi que les frais de développement de l'entreprise, en particulier aux États-Unis.

La société pharmaceutique compte utiliser 60 % du produit de cette levée de fonds pour les phases finales de développement de Zepizure, son traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques basé sur l'auto-injecteur sans aiguille, et au démarrage des étapes de production initiale, y compris les constitutions de stocks y afférents, en amont de tout remboursement par le partenaire américain.

