Crossject : nouveau financement de la BARDA

(AOF) - Crossject a confirmé l’octroi d’un financement supplémentaire de 11,3 millions de dollars par la Biomedical Advanced Research & Development Authority (BARDA) américaine. La société précise qu’avec ce nouveau financement, cela porte à 43,3 millions de dollars le financement total du contrat de développement du Zepizure. Ces fonds vont soutenir les activités réglementaires et de fabrication qui ont progressé en termes de précision au cours du processus de développement en vue de l’obtention des autorisations d’utilisation d’urgence et de mise sur le marché par la Food & Drug Administration.

Crossject précise que comme annoncé précédemment, dès l'obtention de l'autorisation de la FDA, l'acquisition contractuelle de 306 000 auto-injecteurs Zeneo Midazolam pour adultes et de 54 000 auto-injecteurs Zeneo Midazolam pour enfants, pour un montant total de 60,840 millions de dollars, sera réalisée.

Zepizure est un traitement d'urgence dans la prise en charge des crises épileptiques. Zepizure est basé sur l'auto-injecteur Zeneo, qui permet aux patients et leurs aidants non formés de réaliser facilement et instantanément une injection intra-musculaire en situation d'urgence, sur peau nue ou même à travers les vêtements.

AOF - EN SAVOIR PLUS