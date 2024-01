Crossject engage Syneos Health pour le lancement commercial du ZEPIZURE® aux États-Unis

Crossject, une société pharmaceutique spécialisée qui développe des auto-injecteurs sans aiguille dédiés aux situations d’urgence, a engagé Syneos Health, un leader entièrement intégré des services aux laboratoires biopharmaceutiques pour s’engager dans la préparation au lancement commercial aux États-Unis du ZEPIZURE®, le traitement d’urgence innovant de Crossject dans la prise en charge des crises d'épilepsie.

Dans le cadre de cet accord, Syneos Health apportera son soutien pour toutes les activités de pré-lancement et de lancement du ZEPIZURE®. Syneos Health fera bénéficier Crossject de sa forte présence aux États-Unis et sa grande expertise dans la mise sur le marché de nouveaux traitements.

« ZEPIZURE® est un traitement unique qui pourrait sauver des vies en situation d’urgence, car il peut potentiellement être administré n'importe où et par n'importe qui en quelques secondes », a déclaré Patrick Alexandre, président du directoire de Crossject. « À présent, nous nous concentrons sur la préparation de notre demande d'autorisation de mise sur le marché auprès de la FDA, et nous sommes heureux d'avoir un partenaire aussi expérimenté que Syneos Health à nos côtés pour nous accompagner dans le lancement de nos activités commerciales aux États-Unis. »

ZEPIZURE® est conçu à partir du dispositif breveté et sans aiguille ZENEO® de Crossject, développé pour administrer facilement des injections en une fraction de seconde dans des situations d'urgence.