Crossject: en chute après son augmentation de capital information fournie par Cercle Finance • 25/06/2025 à 14:39









(CercleFinance.com) - Crossject lâche plus de 6% à la suite de son augmentation de capital avec maintien du DPS, pour un montant brut d'un peu plus de 5,7 millions d'euros après exercice intégral de la clause d'extension et pour un montant net d'environ 5,46 millions.



A la suite d'une période de souscription qui s'est terminée le 20 juin, la demande totale s'est élevée à 6.550.458 actions soit une souscription de 1,84 fois par rapport aux 3.556.199 actions initialement proposées.



Après exercice de la clause d'extension, l'opération se traduit par 4.089.628 actions nouvellement émises un prix de souscription de 1,40 euro, soit une décote de 22,6% par rapport au cours de clôture du 3 juin.



La société de technologies médicales précise que ce financement constitue une étape importante dans les phases finales d'enregistrement de Zepizure et la poursuite des étapes de production commerciale initiale.





