Crossject chute après une augmentation de capital de 7 millions d'euros

AOF - EN SAVOIR PLUS

" Nous sommes ravis de pouvoir réaliser cette augmentation de capital qui contribuera à nos activités d'enregistrement et de fabrication au cours de l'année prochaine, en vue de l'obtention de l'EUA (autorisation d'utilisation d'urgence) de la FDA" déclare Patrick Alexandre, président du directoire. "À cette occasion, nous accueillons également nos premiers investisseurs institutionnels américains et procédons à d'importantes modifications, créatrices de valeur, de notre accord de financement par obligations convertibles avec Heights Capital Management". "

(AOF) - Crossject (-8,58% à 1,83 euro) est en baisse après l’annonce aujourd’hui du succès d’une augmentation de capital réservée d’un montant de 7,2 millions d’euros. Elle s’est traduite par l’émission de 3,63 millions d’actions d’une valeur nominale de 0,10 euro par action, soit 8,8% de son capital social actuel, pour un prix de souscription de 1,6012 euro par action, et l’émission d’autant de bons de souscription d’actions à un prix de 0,3788 euro. Cette société développe des médicaments exploitant l’auto-injecteur sans aiguilles Zeneo qui permet d’administrer des médicaments vitaux dans des situa

Copyright 2024 Agence Option Finance (AOF) - Tous droits de reproduction réservés par AOF. AOF collecte ses données auprès des sources qu'elle considère les plus sûres. Toutefois, le lecteur reste seul responsable de leur interprétation et de l'utilisation des informations mises à sa disposition. Ainsi le lecteur devra tenir AOF et ses contributeurs indemnes de toute réclamation résultant de cette utilisation. Agence Option Finance (AOF) est une marque du groupe Option Finance.