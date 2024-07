Croissance soutenue du chiffre d'affaires et forte amélioration de l’EBITDAaL - Perspectives de l’EBITDAaL améliorées

Communiqué de presse

Embargo jusqu'au 19 juillet 2024 à 7h00

Information réglementée – informations confidentielles

Information financière relative au premier semestre 2024

Croissance soutenue du chiffre d'affaires et forte amélioration de l’EBITDAaL

Perspectives de l’EBITDAaL améliorées

Base clients mobiles postpayés +4,5 % en glissement annuel

Base clients câble +4,5 % en glissement annuel

Chiffre d’affaires du S1 +2,5 % en glissement annuel sur une base comparable 1

EBITDAaL du S1 +13,9 % en glissement annuel sur une base comparable 1

Éléments opérationnels marquants L'entreprise réalise une solide performance commerciale

Le marché a connu une intensification de la concurrence, aussi bien du mobile que du haut débit

La base clients mobiles postpayés s’est accrue de 74 000 contrats, grâce au positionnement concurrentiel de notre portefeuille de marques et à l’activation progressive du contrat de services avec le gouvernement flamand, portant le nombre total d’abonnés à 3,4 millions (+4,5 % en glissement annuel)

grâce au positionnement concurrentiel de notre portefeuille de marques et à l’activation progressive du contrat de services avec le gouvernement flamand, portant le nombre total d’abonnés à 3,4 millions (+4,5 % en glissement annuel) La base clients câble s’est inscrite en hausse de 18 000 contrats , s'établissant à plus de 1 million de clients à la clôture de la période (+4,5 % en glissement annuel)

Chiffres-clés opérationnels du groupe Orange Belgium rapporté comparable variation variation S1 2023 S1 2023 S1 2024 rapportée comparable Base clients abonnements mobiles postpayés (en milliers) 2 850 3 249 3 393 19.1% 4.5% Ajouts nets (en milliers) 39 57 74 88.7% 30.1% Base clients câble (en milliers) 464 961 1 004 116.4% 4.5% Ajouts nets (en milliers) 21 25 18 -16.0% -29.8%

Éléments financiers marquants Le chiffre d’affaires total est ressorti à 977,6 millions d'euros, soit une amélioration de +2,5 % attribuable principalement à l’augmentation des services facturés au client

attribuable principalement à l’augmentation des services facturés au client L’EBITDAaL a connu une progression de +13,9 %, porté par la progression du chiffre d'affaires des services, et par la contribution élevée des synergies notamment la migration des clients mobiles de VOO vers le réseau Orange. En outre, l’issue favorable de certains litiges, et quelques effets saisonniers sur les coûts ont permis d’améliorer ce résultat

porté par la progression du chiffre d'affaires des services, et par la contribution élevée des synergies notamment la migration des clients mobiles de VOO vers le réseau Orange. En outre, l’issue favorable de certains litiges, et quelques effets saisonniers sur les coûts ont permis d’améliorer ce résultat Les eCapex ont progressé de +7,2 % à 180,1 millions d'euros, ce qui est principalement attribuable aux plans de déploiement des réseaux mobile et fixe

Chiffres-clés financiers du groupe Orange Belgium rapporté comparable variation variation en millions d’euros S1 2023 S1 2023 S1 2024 rapportée comparable Chiffre d’affaires consolidé 740.5 953.6 977.6 32.0% 2.5% Services facturés aux clients 532.1 766.7 794.2 49.2% 3.3% EBITDAaL 178.8 221.9 252.9 41.5% 13.9% Marge EBITDAaL (% du chiffre d’affaires) 24.1% 23.3% 25.9% 173 bp 261 bp eCapex 2 -109.2 -168.0 -180.1 64.9% 7.2% Cash-flow opérationnel ajusté 3 69.6 53.9 72.8 4.7% 35.2% Flux net de trésorerie généré par l’activité 177.9 279.6 Résultat net consolidé -15.4 -17.7 14.8% Endettement financier net 2 115.5 1 907.0 Total des emprunts 2 231.6 1 952.0

La base comparable englobe 1 mois de chiffre d'affaires, d’eCapex et d’EBITDAaL de VOO et le cash-flow opérationnel retraité de l’élimination intra-groupe Les eCapex s’entendent hors frais d'acquisition de fréquences. Cash-flow opérationnel ajusté défini comme EBITDAaL – eCapex hors frais d'acquisition de fréquences.





Xavier Pichon, Chief Executive Officer, commente :

Nous sommes très heureux de la dynamique commerciale que nous affichons sur les segments tant fixe que mobile. Nous avons même dépassé le cap du million de clients câble. Ces résultats positifs, liés à l’intégration rapide et réussie de VOO au sein d’Orange Belgium, démontrent la solidité de l’union de nos deux entreprises et les synergies que cette opération a permis de réaliser. L'excellent travail des équipes a permis d'atteindre ce résultat.

Dans un marché en constante évolution, nous restons agiles et réactifs afin de maintenir cette dynamique. Le lancement de notre nouveau portefeuille en juillet constitue une avancée stratégique qui vise à renforcer encore notre dynamique commerciale et à soutenir notre croissance.

Dans nos activités B2B, l’activation graduelle de notre contrat de services avec le gouvernement flamand a également joué un rôle essentiel dans ces bons résultats commerciaux.

De manière générale, cette évolution nous permet de consolider les bases de notre réussite, et nous restons déterminés à tirer parti de nos atouts pour atteindre nos objectifs stratégiques.

Antoine Chouc, Chief Financial Officer, ajoute :

Nous sommes très heureux de la bonne performance financière que nous affichons pour ce semestre, qui repose en grande partie sur les synergies réalisées, et notamment sur le transfert de la clientèle de VOO vers le réseau mobile d’Orange. Ces résultats ont également été soutenus par les bénéfices tirés des litiges gagnés et des effets saisonniers. Nous avons bénéficié de l’impact positif de la variation des prix de l’énergie en glissement annuel, une évolution qui a encore soutenu notre performance.

De plus, nous en avons profité pour augmenter nos investissements dans le fixe et dans le mobile, jetant ainsi les bases de notre croissance future.

Nos initiatives pour dégager des synergies affichent une progression satisfaisante et demeurent en bonne voie, traduisant notre engagement constant à optimiser nos activités et à maximiser la création de valeur. Ces efforts sont essentiels pour nous aider à tirer parti des dynamiques de marché actuelles et pour atteindre nos objectifs à long terme.

Nous sommes maintenant confiants que nous améliorerons nos prévisions pour l'EBITDAaL et dépasserons légèrement 535 millions d'euros pour l'année (précédemment entre 515 et 535 millions d'euros), tout en respectant également nos objectifs de capex (entre 365 et 385 millions d'euros).

Pièce jointe