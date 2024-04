CROISSANCE SOUTENUE DE L’ACTIVITÉ EN 2023 - CHIFFRE D’AFFAIRES : +91%

En 2023, Vaziva, pionnier de la dématérialisation des avantages aux salariés, affiche des résultats solides marqués par une forte croissance du CA et une poursuite de la rentabilité. Cette bonne performance a notamment été portée par la part croissante des clients grands comptes, axe stratégique de développement de la première fintech sociale cotée en bourse. Parmi les indicateurs financiers phares, on relève un EBITDA de 669 K€, en hausse de 154%, un résultat d'exploitation de 327 K€, en progression de 262% et un résultat net de 318 K€ (+57%).