information fournie par Reuters • 15/01/2026 à 15:32

Critical Metals crée une co-entreprise avec un conglomérat saoudien

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

Critical Metals CRML.O a annoncé jeudi la création d'une coentreprise avec un conglomérat industriel basé en Arabie Saoudite.