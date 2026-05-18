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Criteo va élaborer une offre Retail Media pour Monoprix
information fournie par Zonebourse 18/05/2026 à 15:25

Criteo annonce la signature d'un partenariat avec Monoprix, la marque du groupe de distribution Casino spécialisée dans le commerce de proximité urbain, pour concevoir, déployer et commercialiser une nouvelle offre Retail Media.

Celle-ci combinera une offre on-site (incluant des formats display et des produits sponsorisés) et des capacités d'activation off-site pour étendre la portée des campagnes sur les sites de l'Open Web, au-delà des environnements propriétaires de l'enseigne.

"Dans un contexte où le Retail Media s'impose comme un levier incontournable de croissance, Monoprix et Criteo unissent leurs forces pour proposer aux marques, aux annonceurs et aux agences des solutions publicitaires efficaces, pertinentes et mesurables", affirme Criteo.

En effet, le spécialiste du commerce intelligence mettra à disposition de Monoprix ses solutions adtech Retail Media et accompagnera l'enseigne dans la valorisation et la commercialisation de son offre.

La plateforme proposée par Criteo permettra également de packager les inventaires et les données first-party de Monoprix afin de proposer aux annonceurs des activations sur mesure, via des curated deals .

L'offre, en cours de déploiement et prochainement accessible, reposera sur des capacités avancées de ciblage et de personnalisation, permettant de diffuser des campagnes basées sur les comportements et intentions d'achat des consommateurs.

Grâce à la plateforme Retail Media de Criteo, les annonceurs bénéficieront d'un pilotage en temps réel de leurs campagnes, d'options de ciblage enrichies par l'IA et d'une mesure en boucle fermée, garantissant transparence, pertinence et performance.

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