Criteo: résultats trimestriels meilleurs que prévu, prévisions revues à la hausse information fournie par Cercle Finance • 30/07/2025 à 16:52









(Zonebourse.com) - Criteo s'adjuge plus de 2% mercredi à Wall Street après avoir fait état de résultats meilleurs que prévu au titre du deuxième trimestre et relevé ses objectifs pour 2025.



Le groupe d'origine française, dont le siège est désormais basé à New York, dit désormais prévoir une contribution ex-TAC - une mesure utilisée comme un indicateur de marge brute - en hausse de 3% à 4% à taux de change constants cette année, à comparer avec une précédente estimation qui visait plus de 1% de croissance.



Sa marge opérationnelle ajustée (Ebitda) devrait, elle, ressortir autour de 33% ou 34% sur l'ensemble de l'exercice.



Sur le deuxième trimestre, sa contribution hors-TAC a progressé de 9% à 292 millions de dollars, pour un chiffre d'affaires en hausse de 2% à 483 millions de dollars.



Le bénéfice net s'est cependant contracté à 23 millions de dollars, contre 28 millions un an plus tôt. Hors exceptionnels, le profit ressort à 0,92 dollar l'action, contre un consensus établi à 0,71 dollar par titre.



Dans un communiqué distinct, Criteo annonce avoir nommé Todd Parsons, son directeur des produits depuis 2020, en charge de ses activités dans le 'performance media', c'est-à-dire ses métiers englobant l'activation, la monétisation et les services commerciaux.



Sherry Smith, jusqu'ici directrice exécutive pour la zone Amériques, va quant à elle être promue au rang de présidente de sa branche de 'retail media', qui consiste à aider les détaillants en ligne à générer des revenus publicitaires auprès des marques, cinq ans à peine après avoir rejoint l'entreprise.





Valeurs associées CRITEO SP ADS 23,3000 USD NASDAQ +2,15%