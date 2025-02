Criteo: le titre s'envole après des résultats 'record' information fournie par Cercle Finance • 05/02/2025 à 16:00









(CercleFinance.com) - Le spécialiste français de la publicité en ligne Criteo bondit de plus de 17% mercredi à Wall Street après la publication de résultats 'record' au titre du 4ème trimestre.



Le groupe basé entre Paris et New York a fait état ce matin d'un bénéfice opérationnel (Ebitda) ajusté en hausse de 4% à 144 millions de dollars, en dépit d'un chiffre d'affaires en repli de 2% à 553 millions de dollars.



Sa contribution ex-TAC (hors coûts d'acquisition) - un indicateur d'activité très suivi - a néanmoins progressé de 6% pour atteindre 334 millions de dollars.



Pour 2025, Criteo dit viser une croissance autour de 5% de sa contribution ex-TAC à taux de changes constants, pour une marge opérationnelle ajustée attendue entre 33% et 34%.



Le groupe - dont Michael Komasinski doit prendre la direction générale en remplacement de Megan Clarken le 15 février - indique avoir porté le reliquat de l'enveloppe dédiée à ses rachats d'actions à près de 200 millions de dollars, après avoir consacré l'an dernier un montant record de 225 millions de dollars à ses acquisitions de titres.



Suite à toutes ces annonces, le titre grimpait de 17% mercredi matin à New York, ce qui portait à plus de 47% ses gains sur les 12 mois écoulés.





