Crit: franchit les 3 milliards d'euros de CA en 2024 information fournie par Cercle Finance • 29/01/2025 à 18:11









(CercleFinance.com) - Le groupe Crit publie un chiffre d'affaires de 855,8 ME au titre du 4e trimestre, en hausse de 32,3% par rapport à la même période un an plus tôt.



Cette progression intègre un impact périmètre de 32,2% lié à l'intégration d'OPENJOBMETIS, société de droit italien consolidée depuis mai 2024.



Cependant, à périmètre et change constants, l'activité trimestrielle est quasiment stable (-0,4%).



Sur l'ensemble de l'exercice 2024, le groupe enregistre un chiffre d'affaires de 3123 ME, en hausse de 23,2% (ou +0,9% à périmètre et change constants), atteignant ainsi son objectif qui était de franchir les 3 MdsE de CA.





