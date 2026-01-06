Crinetics Pharma en baisse après l'annonce d'une offre d'actions de 350 millions de dollars

((Traduction automatisée par Reuters à l'aide de l'apprentissage automatique et de l'IA générative, veuillez vous référer à l'avertissement suivant: https://bit.ly/rtrsauto))

6 janvier -

** Les actions de Crinetics Pharmaceuticals CRNX.O ont baissé de 0,5 % en avant-marché à 47,94 dollars, alors que la société cherche à lever des fonds

** La société CRNX, basée à San Diego (Californie), a annoncé en fin de journée () une offre d'actions de 350 millions de dollars

** La société a l'intention d'utiliser le produit net de l'offre pour financer les activités commerciales liées à Palsonify, la recherche et le développement de ses produits candidats, entre autres utilisations ** Les actions de CRNX ont bondi de 24 % pour atteindre 57,99 $ le lundi avant de clôturer la séance en hausse de 3,1 % à 48,18 $ après que la société a déclaré plus de 5 millions de dollars de recettes nettes pour le quatrième trimestre provenant de Palsonify, récemment lancé ** La FDA américaine a approuvé en septembre le médicament pour traiter l'acromégalie, une maladie rare dans laquelle la glande pituitaire dans le cerveau produit un excès d'hormone de croissance

** Leerink, JP Morgan, Evercore, Piper Sandler et Cantor Fitzgerald sont les co-responsables de l'offre

** CRNX a ~94,9 millions d'actions en circulation pour une capitalisation boursière d'environ 4,6 milliards de dollars

** Jusqu'à lundi, les actions ont gagné ~66% au cours des six derniers mois

** 14 des 16 analystes considèrent l'action comme un "achat fort" ou un "achat", 2 la considèrent comme un "maintien"; PT médian de 80 $, selon LSEG