CRH estime que le marché américain des matériaux cimentaires complémentaires doublera d'ici à 2050

(Corrige le titre pour indiquer que le marché visé est celui des matériaux cimentaires complémentaires, et non celui des alternatives au ciment à faible teneur en carbone)

CRH CRH.N s'attend à ce que le marché des matériaux cimentaires complémentaires (SCM), une alternative au ciment à faible teneur en carbone, double aux États-Unis d'ici 2050, a déclaré mercredi Jim Mintern, le directeur du plus grand producteur de matériaux de construction aux États-Unis.

Le directeur général de CRH, Jim Mintern, a fait ces commentaires après que le géant industriel ait annoncé une hausse de 9 % de son bénéfice de base au deuxième trimestre, supérieure aux attentes, et qu'il ait prévu un bénéfice annuel de 7,5 à 7,7 milliards de dollars, contre une fourchette précédente de 7,3 à 7,7 milliards de dollars.

L'entreprise irlandaise cotée en bourse aux États-Unis, qui réalise environ 75 % de ses bénéfices en Amérique du Nord, a accepté d'acquérir le mois dernier le fournisseur américain de SCM Eco Material Technologies pour 2,1 milliards de dollars afin de répondre à la demande croissante de produits alternatifs à base de cendres.

("Ce qui nous a particulièrement attirés dans l'opération), c'est qu'aux États-Unis, nous estimons que le marché des SCM va doubler d'ici à 2050", a déclaré Jim Mintern.

"Cette opération nous place au premier rang en termes de taille et de niveau de leadership aux États-Unis et nous offre une très bonne plate-forme de croissance."

L'acquisition portera la capacité de CRH à environ 25 millions de tonnes sur le marché américain des SCM, qui pèse 135 millions de tonnes, a-t-il ajouté. CRH est le troisième plus grand fabricant de ciment en Amérique du Nord et en Europe.

Le bénéfice ajusté avant intérêts, impôts, dépréciation et amortissement de CRH pour le deuxième trimestre (EBITDA) de 2,5 milliards de dollars était supérieur aux 2,4 milliards de dollars attendus par une moyenne de sept analystes interrogés par LSEG SmartEstimate.

Jim Mintern a déclaré que l'augmentation de la partie inférieure de sa fourchette de prévisions pour l'ensemble de l'année était basée sur les échanges commerciaux au cours du mois de juillet, qui est important sur le plan saisonnier, et sur une augmentation d'une année sur l'autre du volume et des marges des travaux sous contrat dans toutes les principales gammes de produits aux États-Unis.